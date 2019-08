¡Polémica! Andrea Luna fue eliminada de 'Reinas del Show': "Mejor me quedaba en mi casa y no venía"

Andrea Luna no tomó a bien la eliminación de Reinas del Show. La actriz se mostró muy molesta con la decisión del jurado de sacarla de la competencia, pese a que había obtenido un puntado mayor que Dorita Orbegoso, la otra sentenciada.

Por reglas del programa, pese a que las participantes bailen y tengan un puntaje, al final solo es decisión del jurado decidir quién se queda y quién se va, lo cual fue cuestionado por Gisela Valcárcel y algunos miembros del jurado.

Pese a estar en contra, la actriz tenía que acatar la eliminación y despedirse del programa. Sin embargo , Andrea Luna empezó a reclamar y soltó algunas frases que no fueron del agrado del jurado ni de la conductora de Reinas del Show.

"Si no me hubiese quedado en mi casa y no venía esta noche a bailar. He dejado un montón de cosas...", dijo la actriz bastante enojada. En ese momento, Tilsa Lozano tomó la palabra y le hizo recordar que lo mismo ocurrió con Paula Arias la semana anterior.

Andrea Luna y Tilsa Lozano y su intercambio de palabras en Reinas del Show (Fuente: América Televisión)

"Creo que hay que respetar la pista, la conductora, al jurado y al público. Van dos veces que tú haces pataleta. La semana anterior lloraste y dijiste que no debiste aceptar estar acá y ahora dices que mejor te quedabas en tu casa cuando hay miles de artistas que matan por estar en esta pista", refutó la Vengadora.

Fuera de cámaras y tras terminar el programa, Andrea Luna brindó declaraciones a la prensa y dijo que, pese a que no respetaba la decisión del jurado, aceptaba su decisión. Sin embargo, se mostró sarcástica con sus comentarios y soltó:

"Hubo polémica porque a nadie le parece justo, ni al público, ni a Gisela, pero es la decisión del jurado. Creo que mejor me va en el teatro y en mis novelas y no bailando", puntualizó la artista.