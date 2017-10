A través de las redes sociales, Andrea Luna decidió hablar sobre su participación en Reyes del Show, competencia que reúne al top 3 de las temporadas de El Gran Show en un año. La actriz, quien ocupó el tercer lugar en la primera temporada del reality de competencia, no apareció en el estreno del día sábado 21.

¿Qué pasó con ella? Esa fue la pregunta que muchos de sus seguidores en Facebook e Instagram le hacían. Por ese motivo, Andrea Luna decidió grabar un video justificando su ausencia del programa Reyes del Show. La actriz manifestó que hace un par de días le notificaron que no bailaría.

"No bailé, no voy a bailar. De esta noticia me enteré hace 3, 4 días. No más. De la razón todavía no estoy muy segura. Yo tenía entendido que los tres primeros lugares iban a Reyes. Eso fue lo que me dijeron cuando quedé tercera y después yo llamé a preguntar y me dijeron que eso no era así. Nadie me llamó, nadie me avisó. Eso es algo que me dolió bastante. Fue una decepción", declaró Andrea Luna en el video compartido en Facebook.

Además, la actriz reveló que estuvo recibiendo clases de baile para perfeccionar su presentación en Reyes del Show. Sin embargo, la producción del programa decidió no elegirla para formar parte de esta temporada de campeones. Esa decisión fue la que más lastimó a Andrea Luna.

Andrea Luna en El Gran Show

"Yo me estuve preparando desde abril o mayo. He tomado clases de baile. Quería mejorar por ustedes. Ustedes se merecen algo mejor. Rechacé algunas cosas, pero... Definitivamente me ha dolido bastante. Por eso hago este video. Porque tengo la necesidad de comunicarlo. De no quedarme callada", dijo Andrea Luna.

La protagonista de 'Solo una madre' reveló que ella respeta la decisión de no haberla elegido. Andrea Luna considera que por no prestarse al 'show' tal vez la producción eligió a alguien más en su lugar. Lo que sí manifestó es que sí estaba sorprendida.

"Ellos dicen que ellos escogen y yo lo respeto sin lugar a duda. Es una empresa, no es solo baile también es un show. Supongo que como yo no hago show no estoy, porque si no, no tendría mucho sentido por lo que he visto. No voy a ahondar más en el tema. Solo les quería avisar que yo también estoy tan sorprendida como ustedes", señaló Andrea Luna.

