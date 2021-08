La actriz Andrea Luna se encuentra en la polémica tras la publicación de fotografías donde se le ve besando a su colega Andrés Wiese.

Ante las imágenes, el programa “Amor y Fuego” reveló que habló con la actriz, quien se encuentra en Miami (Estados Unidos) alejada de Pietro Sibille, con quien mantuvo una relación por años.

“Ah ¿Me las puedes mandas? ¿Qué imágenes? Bueno es mi vida privada, déjame chequear eso, no tengo idea la verdad”, aseguró.

Ante la insistencia, Luna señaló que no hablaría de su vida personal y sobre si acabó su relación con Sibille. “Ese es problema mío, por qué te tengo que contar mi vida privada, no entiendo... Es mi vida privada, mmm That’s it jajaja”, agregó.

Yahaira Plasencia niega conocer a Carlos Ascues

La salsera Yahaira Plasencia también tuvo que dar declaraciones este martes tras ser vista en la casa de Álvaro Ascues, hermano del futbolista Carlos Ascues. Es ahí donde negó conocerlo y que solo fue a esa casa por un momento.

Ella señaló que fue a visitar a su amigo Edson Dávila “Giselo” y luego fue a dicha casa solo por instante.

“Quiero decir que yo no conozco a Carlos (Ascues) y no tuve algún contacto con él y no lo conozco para nada. Ahora aprovecho tu programa para aclararlo. Yo fui para dejar a mi amigo Ángelo porque él me iba a dejar en la ruta”, afirmó a “Amor y Fuego”.

Magaly Medina critica a Gisela Valcárcel por broma a Edson Dávila

El pasado lunes, Magaly Medina criticó la broma que hizo Gisela Valcárcel a Edson Dávila “Giselo” por recordarle que ella siempre paga su “chequecito”, en referencia a su pago.

“¿Así le dice a sus empleados? Gisela no olvida, siempre sintiéndose un ser superior, por arriba de todos los demás”, agregó. “No hay forma que se diga esto, es en verdad bien irrespetuoso y eso habla y la pinta de cuerpo entero”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Jossmery Toledo dice que le gustan los feos

Jossmery Toledo dice que le gustan los feos