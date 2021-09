EXPLOTÓ. Andra Luna decidió romper su silencio tras la avalancha de críticas que recibió tras ser captada besando al actor Andrés Wiese, antes de confirmar que había terminado su relación con Pietro Sibille.

Durante la transmisión en vivo de Instagram, la actriz le habría mandado a una indirecta a su expareja, a quienes muchos apoyaron puesto que consideraron que le había sido infiel tras varios años de relación.

“¿Pobrecito?... si supiera la verdad... ay, nada de pobrecito acá, no tienen idea de la verdad, así que agarren sus comentarios y se los meten por abajo en supositorios”, dijo Andrea Luna muy indignada.

Andrea Luna arremetió contra sus críticos en Instagram y Rebeca Escribens consideró que no era la forma de responder a los ataques. “Hay que tomar aire y calmarse. No sé cuál es el fondo de la situación pero la forma la estamos viendo y me parece que no es la adecuada”, dijo la conductora. Video: América Espectáculos

¿QUÉ DIJO ANDREA LUNA?

Andrea Luna arremetió contra los medios de comunicación por difundir su ‘ampay’ con el actor Andrés Wiesse y pidió a sus seguidores que no consuman ‘basura’. “Me tienen hasta acá, toda la culpa la tiene el periodismo malo, yo también soy periodista”, comentó la actriz.

“Sí, estoy sola y no estoy con Ricolás, dejen de molestarme y respétenme, soy mujer y merezco respeto. Todos merecemos respeto, por el hecho de que sea mujer no significa que sea una pu**”, precisó, según Instarándula.

MAGALY LA CHANCA

Magaly Medina no soportó que Andrea Luna explotara y respondiera fuertemente luego que usuarios la cuestionaran por su ‘ampay’ con Andrés Wiesse. La ‘urraca’ no se quedó callada y le recordó su pasado por la televisión años atrás.

Durante su transmisión en vivo, a través de un live en Instagram, la modelo criticó duramente a la prensa escrita y televisiva dedicada al espectáculo. Sin embargo, Magaly le precisó que uno no debe olvidar sus orígenes de cómo empezó en la televisión.

Andrea Luna despotricó contra los programas de espectáculos, pero Magaly le recordó su pasado

“La cultura no es vulgar, no es ordinaria y lo que ha mostrado en este en vivo es realmente una imagen patética de una mujer que solamente tiene como pose el ser culturosa y ‘soy intelectual porque yo hago teatro serio’”, le respondió la popular ‘urraca’.

“Borró cassette al estilo Josimar, ya no se acuerda como fueron sus inicios, ahora resulta que está en otro level, diferente, nariz respingada, uno no tiene que olvidarse de sus orígenes así como las bataclanas, la mayoría de ellas se enorgullecen de sus plumas y lentejuelas porque así debe de ser”, dijo Magaly.

“La única basura es la que tú tienes en tu cerebro porque yo acá no me veo de ordinaria, no me veo de chocarrera ni arrabalera. Este es un programa decente, la gente ganándose la vida, esta no se acuerda cuando venía en calzones acá a desfilar a mi set, de qué estamos hablando”, agregó la conductora bastante incómoda.