Andrea Luna aseguró sentirse muy feliz de interpretar a la malvada hermanastra ‘Zamara’ en la novela ‘Princesas’ y espera que la historia tenga una segunda temporada.

“Me siento muy contenta con el trabajo de todos en ‘Princesas’ y debo decir que ‘Zamara’ me ha dejado muy feliz, muero por continuar esta historia en una segunda temporada. He recibido comentarios muy lindos (de su trabajo), estoy muy agradecida con el público”, sostuvo la actriz.

¿Cómo te va en el trabajo?

Bien, continúo desarrollando mi carrera y desde este 10 de marzo brindaré un ‘Taller de actuación para la cámara’, dirigido a jóvenes y adultos entre 18 y 30 años, vía Zoom. Siento que mis estudios y me experiencia me han servido para diseñar una clase completa para mis alumnos y que además me va a ayudar a seguir creciendo como profesional.