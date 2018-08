Andrea Luna: Yo vivo en mi casa y Pietro Sibille en la suya

La actriz Andrea Luna contó, tras acudir a la celebración de los 10 años de ‘Tondero’, que lleva cuatro años de relación con Pietro Sibille, pero negó que tenga planes de matrimonio o vaya a convivir con el actor.



“Estamos bien, siempre trabajando y juntos. Ya tenemos cuatro años de relación”, comentó Andrea.



¿Han hablado de matrimonio?

Matrimonio, no, yo no me caso.



¿Por qué?

No sé, no me gusta...



¿Prefieren la convivencia?

No, tampoco. Yo vivo con mis padres y él en la suya. Además, tengo planes para viajar, hace poco estuve en México y Colombia, pero la idea es irme afuera. Tengo una propuesta y debería estar en México en diciembre.



¿Y no han recibido alguna oferta para trabajar juntos?

Tenemos una propuesta para hacer una película que esperamos, se pueda filmar antes de fin de año, que se realizaría en Lima y será dirigida por un español.



¿No te han vuelto a convocar para alguna serie televisiva?

Por ahora no, pero siempre es un placer trabajar con Michelle Alexander.



¿Estarás en ‘Misterio, una pasión’?

Sí, seré ‘Lucía’, la hermana de ‘Misterio’. Hace 15 años Pietro fue el protagonista de la obra teatral, y ahora se ha renovado el elenco, con el protagónico de Sebastián Monteghirfo. Por ahora, espero con ansias el debut de la película ‘Sangra, grita, late’, de Aldo Miyashiro.