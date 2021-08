FUEGOOOO. Luego del ampay de Andrea Luna y Andrés Wiese difundido por Magaly Tv La Firme, Rodrigo González compartió nuevas imágenes de la parejita. Según las historias de Instagram de Amor y Fuego, los actores no se ocultan en Miami y pasean abrazados por la calle.

El programa del popular Peluchín informó que esta semana ambos viajaron a la ciudad norteamericana, aunque se desconoce si volaron juntos o separados. Una ‘rodriguista’ envió un video donde se puede ver a ‘Ricolás’ de espaldas en la calle abrazando a la actriz, a quien tampoco se le puede ver de frente.

Sin embargo, una historia de Instagram de Andrea Luna habría confirmado que ella era la protagonista de las imágenes: Tenía el mismo vestido naranja con el que fue captada muy cariñosa con Andrés Wiese.

Andrea Luna y Andrés Wiese fueron ampayados por Magaly Medina dándose apasionados besos. Rodrigo González compartió nuevas imágenes, donde se les ve abrazados caminando por la calle.

ANDREA LUNA ROMPE SU SILENCIO

Ante la filtración de estas imágenes, Andrea recurrió a sus redes sociales para emitir un comunicado, donde señaló que se encuentra en Miami desde hace varias semanas, pero sin mencionar que puso fin a su relación sentimental con el protagonista de “Días de Santiago”.

“Estoy en Miami sola hace casi un mes viendo diferentes ofertas laborales y con metas personales que he venido buscando hace muchísimo tiempo. En esta búsqueda de mi destino han surgido muchos miedos, he tomado muchas decisiones y he tenido muchos cambios en mi vida laboral y personal”, escribió Andrea Luna en su perfil de Instagram.

“Regreso a Perú pronto con mi familia a continuar mi vida. Agradezco a la gente que me apoya y sigue mi carrera hace muchos años. Mis verdaderos amigos y mi familia saben que esta es mi prioridad y lo más importante para mi ahora”, agregó.

Antes, en conversación con un reportero de Magaly Tv La Firme, dijo desconocer el tema y negó que haya besado a Andrés Wiese fuera de los set de la telenovela que graban. Asimismo, cuando le consultaron por Pietro Sibille, aseguró que se trata de su vida privada. “¿Por qué la tengo que compartir con todos? Estoy confundida.

¿Y PIETRO SIBILLE?

Se quedó mudo. Pietro Sibille aún no se ha pronunciado tras el ampay de Andrea Luna y Andrés Wiese. Sin embargo, hace poco menos de dos meses el actor peruano no dudaba en gritar su amor a los cuatro vientos por quien hasta ahora pensábamos que era su novia, a quien le lleva nada menos que 14 años.

En una publicación de Instagram del pasado 12 de mayo, Pietro celebró que venía trabajando con Andrea Luna en la serie ‘Los otros libertadores’. “Tuve la suerte de actuar junto a ella una vez más. Siempre es un placer descalabrante y anestesiante. Gracias por todo, mi compañera, mi cómplice, mi enemiga íntima, mi amante, mi patria, mi luna”, escribió junto a varias imágenes de ambos caracterizados en sus personajes.