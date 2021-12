La cubana Dalia Durán aconsejó a la actriz Andrea Luna denunciar a Pietro Sibille si tiene todas las pruebas para demostrar que fue ‘maltratada física y psicológicamente’, tal como lo reveló hace unos días en sus redes sociales.

Recordemos que en julio pasado se difundieron unas imágenes donde aparecen Andrea Luna y Andrés Wiese besándose en una discoteca de Miami, y se conocía que ella mantenía una relación sentimental con Pietro Sibille.

En los últimos días, el actor Pietro Sibille acusó a Andrea Luna de serle infiel con Andrés Wiese, y ella en su defensa dijo que era mentira y señaló que el actor la había maltratado físicamente y humillado.

¿Qué opinas?

Uno para asegurar algo tiene que tener pruebas. Lo único que te puedo decir es que solo ellos saben lo que pasaba en cuatro paredes.

¿Crees que Andrea Luna debería denunciar a Pietro Sibille?

Si tiene pruebas, claro que sí. Recordemos que aquí las leyes no son drásticas y si no llevas las pruebas suficientes, no te hacen caso. Toda denuncia tiene que estar bien sustentada para poder tener justicia y que se frene la violencia.

Al parecer vivieron una relación tormentosa, ¿sería bueno que ambos reciban ayuda psicológica?

Totalmente, las terapias ayudan muchísimo siempre que la persona acepte que está mal, que sea consciente de los problemas que tiene y que provoca a otras personas. Vivimos hoy en un país donde todos están a la defensiva y creo que hay más personas agresivas, la pandemia ha influido muchísimo.

¿Tú cómo estás?

Bien, trabajando, saliendo adelante para darles lo mejor a mis hijos. Ellos son el motor para no decaer y buscar siempre lo positivo a la vida.