La modelo Andrea Miranda anunció que tomará medidas legales contra Sebastián Lizarzaburu, quien señaló que ella y su novio, el futbolista Ray Sandoval, son personas ‘tóxicas y enfermas’, luego que el delantero reventó la luna del auto de su mamá.

Andrea, Sebastián dijo que Ray y tú son personas ‘tóxicas y enfermas’ al querer justificarse por lo que pasó el sábado…

Haré todo judicialmente, no como él porque se sienta (frente a un programa) y ahí le pagan. No hablaré más del señor, pero me sorprende las cosas que dice, esto es show, lo que a él le gusta.

Sebastián reveló unas conversaciones de WhatsApp donde le preguntas si todavía sentía algo por ti…

Mi pareja estaba presente durante esa conversación. Si Sebastián me cree o no, me va y me viene. Lo que él piense, no me importa, ya sabrá por qué está haciendo todo este show.

La gente podría pensar que le escribiste con intenciones de volver.

Al declarar que mi pareja sabía (de la conversación) es suficiente. Solo me importa lo que piense mi pareja, él sabe la razón y yo también.

¿Todo está bien con Ray?

Sí. Estamos bien y tranquilos.

Imagino que lo estás apoyando luego que Sporting Cristal lo retiró de su equipo…

Sí, claro.

Se especula que Sebastián te debe 50 mil soles y eso habría sido una de las causantes de lo que pasó el sábado,¿es cierto?

No sé de dónde sacan tantas cosas falsas, no tengo nada que hablar de ese tema (verdaderos motivos).