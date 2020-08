Por: Lady Gamarra

Sebastián Lizarzaburu dijo que desde que se separó de Andrea Miranda, nunca tuvo un acercamiento con ella, pero reconoció que la modelo le escribió hace poco para contarle sobre la salud de su mamá y le preguntó si todavía sentía algo por ella.

“Fue Andrea la que me escribió para contarme que su mamá, a quien quiero mucho, estaba delicada de salud por el coronavirus. Solo le respondí porque se trataba de su mamá, pero luego me preguntó si seguía sintiendo algo por ella, por eso la ‘cuadré’ y dije que su mamá estaba mal y salía con esas cosas”, comentó Lizarzaburu.

Sebastián, Ray negó que se haya dejado influenciar por Andrea para ir a tu casa y reventarle el carro a tu mamá. ¿Consideras que él se dejó manipular por ella?

No sé si ha sido Andrea sola, Ray solo o los dos en confabulación, pero nada justifica lo delincuencial que fue el acto. Además, Ray no conoce mi casa ni el carro de mi mamá, así que todo está más que claro.

Sebastián responsabilizó a Andrea Miranda del ataque de Sandoval. (Magaly TV /ATV)

Ray pidió disculpas y dijo que ‘todos comenten errores’, ¿aceptas sus disculpas?

Pedir disculpas fue lo primero que debió hacer, pero él pide disculpas a su gente e hinchas. Las disculpas deben ser para mi familia y a mí, no al público. Por último, él no forma parte de mi vida ni de mi círculo, al igual que Andrea.

Comentaste que pedirás garantías para tu familia, tu hija y Andrea San Martín. ¿Ella está asustada?

Obviamente está preocupada.

¿Es verdad que te están amenazando?

Me amenazan algunos cortos de cerebro (por los hinchas del club), me escriben y dicen que mi familia se va a morir, por eso pediré garantías. Mi abogado me está asesorando y mañana (hoy) iré a solicitarlas.

Sebastián Lizarzaburu muestra WhatsApp que le envió Andrea Miranda- TROME

De otro lado, trascendió que Ray y Andrea habrían estado bebiendo el sábado en un conocido local de la Costa Verde y al salir de dicho lugar se dirigieron a la casa de Sebastián, pues la modelo le habría contado al futbolista que el ‘Hombre roca’ le debe una fuerte suma de dinero que supera los 15 mil dólares y se niega a pagarle, lo que generó su furia.