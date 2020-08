Sebastián Lizarzaburu contó que su expareja, la modelo Andrea Miranda, y el futbolista Ray Sandoval aún no se hacen responsables de los daños que ocasionaron al reventar las lunas del carro de su madre, el pasado fin de semana.

Sebastián, ¿ya cubrieron los gastos de los destrozos que ocasionaron?

No. Aún no han reparado nada ni se han pronunciado. Si yo no hacía el tema público ni llamaba a la prensa, estoy casi seguro que ellos se iban a salir con la suya. No me parece nada gracioso todo lo que ha pasado, es un acto de vandalismo puro.

Andrea, señaló que solo estás haciendo show y declaras a los programas porque te pagan…

¡Qué más puede decir Andrea después de un acto de vandalismo! Dice que estoy haciendo show... si lo quiere ver de esa manera, es cosa de ella. Por último, a mí nadie me ha pagado ni un sol. Lo hice público porque después esto quedaba en nada, se archivaba el caso y quedaba en el olvido. Si ella dice que me han pagado, que lo demuestre, y si no puede, entonces ya sabe cómo se llama eso (difamación).

Andrea nos declaró y dijo que tomará acciones legales en tu contra. ¿Cómo tomas su advertencia?

¿Qué más puede decir una chica después de haber hecho lo que hizo con su novio? ¡Con qué cara o argumentos puede decir eso! No puede iniciar ninguna acción legal porque no le he hecho nada. Estoy en mi casa sin hacerle daño a nadie. Otra cosa sería si es que le hubiera escrito, amenazado o insultado.