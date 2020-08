ROMPE SU SILENCIO. Andrea Miranda se pronunció por primera vez tras el escándalo que protagonizó hace unos días con su pareja Ray Sandoval, al atacar el auto de la mamá de Sebastián Lizarzaburu y terminar en la comisaría tras una persecusión por Jesús María y Lince.

La ex chica reality habló para el programa de Magaly Medina, aunque solo se refirió a los pantallazos de WhatsApp que mostró el ‘hombre roca’, donde evidencia que le escribió cuando ya estaba con el futbolista para preguntarle si todavía sentía algo por él.

“Sebastián dime algo, ¿ya no sientes nada por mí?“, dice uno de los mensajes. “¿En serio que me has dicho eso (que su mamá estaba delicada de salud) solo para preguntarme si siento algo por ti aún?”, le contestó el ex de Andrea San Martín según se ve en las imágenes.

Al ser consultada por la reportera de la Urraca, Andrea Miranda explicó que Ray Sandoval estaba a su lado cuando le escribió a Sebastián Lizarzaburu, aunque no quiso ahondar más en el tema.

“Los pantallazos y todo mi pareja lo sabe, yo la sé. Ese día de la conversación, él estaba a mi costado, no tengo por qué decir por qué fue la conversación, creo que solamente queda para mí y mi pareja”, dijo la ex chica reality.

Andrea Miranda se pronuncia tras WhatsApps de Sebastián Lizarzaburu | Magaly Tv | TROME