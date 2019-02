Andrea Montenegro fue despedida de su trabajo tras ser acusada de hacer películas para adultos

Andrea Montenegro contó en su cuenta de Instagram que fue despedida como profesora de actuación tras ser acusada de hacer películas para adultos por parte de una persona de quien tenía toda su confianza, pero al final la traicionó.

Andrea Montenegro comentó que una mujer en la que confiaba la "hirió" porque puso "en duda capacidades como artista, madre y profesional".



"Cuestionó mi camino de vida, mis elecciones y tachó mi pasado con el nombre de ‘error’. Acepto que seguramente he cometido errores, a los cuales aprendí (después de autocastigarme cruelmente) a llamar experiencias", escribió Andrea Montenegro en su cuenta de Instagram.



Aunque no comentó el nombre de la mujer que la traicionó, Andrea Montenegro comentó que fue despedida de su trabajo porque malinterpretaron sus clases.



"Me quitó mi trabajo y mis alumnos, en los cuales tenía yo mucha fe. Pues si algo conozco desde hace más de 20 años es mi oficio sagrado de actriz. Ella no lo sabe, no me conoce, piensa que me dedico a oficios inmorales. Confundió mi trabajo con pornografia. Aseguró que soy una mala imagen para su negocio y lo más duro es que me ve como una mala influencia para los niños y jóvenes", escribió Andrea Montenegro.



Andrea Montenegro indicó que esa persona le hizo quedar mal y que "ningún negocio justifica la discriminación ni la humillación de ningún ser humano".



"Mucho menos de una mujer que es mamá, ejemplo y sostén de un hogar, sea cual sea el pasado que haya tenido", sostuvo Andrea Montenegro en Instagram.



"Me duele la matriz. Me siento golpeada, duele más porque el golpe lo recibí de otra mujer. Que se siente mejor que las demás. Que se siente más moral o más decente. Dudo de tantas supuestas santidades.Todas parimos por la vagina, sangramos, sentimos, lloramos, menstruamos y amamos con locura a nuestros hijos. La embarramos siempre por amor. Bueno, como decía el Maestro Jesús: El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Al parecer me rodean muchos santos", finalizó Andrea Montenegro en su cuenta de Instagram.