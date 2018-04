Andrea Montenegro: "Me gusta vivir enamorada" [FOTOS]

La actriz Andrea Montenegro (49) asegura que no le ha cerrado las puertas al amor porque le gusta la vida en pareja, pero por ahora disfruta de su faceta como madre junto a sus pequeños hijos, que tienen 12 y 5 años de edad.

Asimismo, habló sobre la incursión de los chicos reality en la ficción.

¿Actualmente soltera?

He salido con algunas personas, pero no me siento sola. Creo que es importantísimo que todas las mujeres tengamos con quien compartir, pero no pienso que sea por un tema de sentirse incompleta, sino porque es bonito compartir la vida, sobre todo cuando estás criando sola a tus hijos.

¿Perdonarías alguna infidelidad?

No lo sé. No me ha pasado últimamente, pero tarde o temprano hay que perdonar.

¿Hay galanes rondando?

Siempre hay un montón de gente y me parece super bueno. Me preocuparía si no me pasa, pero no tengo tiempo para salir con todos.

El hecho de que el amor no sea tu prioridad... ¿significa que le has cerrado las puertas al amor?

No. No podría hacer eso, porque me gusta vivir enamorada y tener mi vida de pareja. No soy el tipo de mujer que se visualiza sola.

En más de una ocasión se juzgó a un chico reality por incursionar en la actuación. ¿Te parece algo malo?

Creo que un carpintero o cocinero pueden ser actores. Uno puede ser lo que se proponga. El hecho de trabajar en un reality no es un impedimento tampoco.

