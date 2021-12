SIGUE EL SHOW. Juan Víctor Sánchez y Andrea San Martín continúan discutiendo por Larita, la hija que tienen en común. Según la denuncia, el piloto acusó a la modelo de no dejarla ver a su pequeña y ella le respondió por mensaje de WhatsApp.

El programa ‘Amor y Fuego’ compartió un mensaje que le habría enviado Andrea San Martín a Juan Víctor para decirle que está afectando su salud mental y su trabajo. Por ello, le solicita comunicarse con su abogado directamente.

“Quiero que sepas que todo este revuelo que causas intencionalmente me sigue afectando anímica y laboralmente. Te estás saliendo de control y yo ya no puedo más con esta situación y las consecuencias que traen tus acciones sobre mí”, dijo la también conductora de televisión en ‘La Banda del Chino’.

Además, remarcó que su abogado es su representante legal y que cualquier tipo de comunicación, Juan Víctor tendrá que hacerlo directamente con él.

“Me estresas y no me dejas trabajar en paz, me duele la cabeza, tengo náuseas, se me acalambran las piernas, siento vacíos en el estómago y no puedo descansar ni vivir tranquila”, precisó.

“A partir de ahora y por salud mental he decidido que todo lo que quieras conversar conmigo inclusive los temas de Lara, lo hagas a través de mi abogado, quien además de ser mi defensor legal cuenta también con un poder en Registros Públicos para representarme en cualquier circunstancia”, agregó Andrea San Martín.

Andrea San Martín señala que Juan Víctor afecta su salud mental: “Me sigues afectando anímica y laboralmente” . Video: Amor y Fuego

JUAN VÍCTOR ACUSA A ANDREA DE MALTRATO

Juan Víctor Sánchez, el padre de la segunda hija de Andrea San Martín, aseguró tener pruebas contundentes que demostrarían que la exchica reality maltrata a su pequeña hija.

Según el piloto comercial, ya presentó la evidencia, que serían audios y testimonios, a la Fiscalía.

Por su parte, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron que escucharon un estremecedor audio donde se escucha la modelo gritándole a su hijita. “¡Cállate! ¡que te calles!... ¡cómo se pide! ¡me vuelves a gritar y te voy a pegar!”, citó el conductor de Amor y Fuego sobre las pruebas.

