Andrea San Martín: Usuario sugiere que  es "mala madre" por foto con bebida alcohólica y ella lo pone en su sitio 

La modelo Andrea San Martín publicó una foto en la que se le ve tomando una bebida alcohólica. Un usuario de redes sociales le exigió a la joven que vaya a cuidar a su hija. De inmediato, San Martín le escribió un largo mensaje al sujeto.



Andrea San Martín considera que lo escrito por el mencionado sujeto es una muestra de machismo. "Todas las mamás y sobre todo las solteras que me siguen deben ignorar", pidió la modelo a sus fans en redes sociales.



Andrea San Martín tildó de ignorante al sujeto. " Aquí un ignorante más de ésta sociedad machista que cree que las mujeres sólo estamos para criar hijos" , escribe la modelo bastante mortificada en Instagram



Andrea San Martín habla sobre las mujeres independientes. "Tenemos la capacidad de hacer 100 cosas a la vez, valernos por nosotras mismas, criar a nuestros hijos y disfrutar de ésta vida hermosa como mejor nos parezca", indica la modelo en Instagram.



El mensaje de Andrea San Martín alcanzó los 1.470 me gusta en Instagram. Los seguidores de la modelo respaldaron su mensaje y le pidieron que no se haga problemas por sujetos ignorantes y machistas.

Andrea San Martín publicó video con bebida alcohólica

Éste es un ejemplo de mensajes que todas las mamás y sobretodo las solteras que me siguen deben ignorar... he aquí un ignorante más de ésta sociedad machista que cree que las mujeres sólo estamos par a criar hijos... les explico, las mujeres de hoy somos independientes y tenemos la capacidad de hacer 100 cosas a la vez, valernos por nosotras mismas, criar a nuestros hijos y disfrutar de ésta vida hermosa como mejor nos parezca! ✋🏻😌 #noalascriticasmachistas #mamaperosoltera #mujeresgrandesyluchadoras Bendiciones a todas! Las quiero 😘😘 Una publicación compartida de Andrea San Martin Pilares (@andrea_san.martin) el 7 de Nov de 2017 a la(s) 5:57 PST