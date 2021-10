Andrea San Martín rompió su silencio en el programa de ‘La Banda del Chino’ sobre el conflicto legal y mediático que está teniendo con Juan Víctor, el padre de su menor hija. Al respecto, el conductor Aldo Miyashiro la defendió de las críticas, pero Rodrigo González lo tildó de tibio.

Luego que la modelo pidiera por favor que paren los enfrentamientos, el popular ‘chino’ argumentó que Andrea San Martín siempre ha sido una figura atractiva para los medios y que por ello hablan de su problema familiar.

“Es una figura que puede tener muchos defectos y que en el pasado ha cometido errores, ¿quién no ha cometido errores al comenzar en esta carrera muy joven, al ser impulsivo? No me voy a ponerla a juzgar, en ese tiempo no la conocía”, dijo en su programa en vivo.

Aldo Miyashiro saca cara por Andrea San Martín, pero Rodrigo González lo tilda de “tibio”. Video: Amor y Fuego

El conductor calificó de “irresponsable” que diferentes psicólogos se presenten en programas como ‘Amor y Fuego’ para analizar el perfil psicológico de Andrea cuando no la conocen personalmente.

“Yo creo que los psicólogos deben opinar sobre temas generales, mas no específicos porque para eso necesitan tener un conocimiento del caso. Se pueden equivocar, decir que quiere poco a sus hijos desde una mirada lejana, me parece irresponsable. O sea con un audio, la gente puede decir que es psicópata, no es así”, remarcó.

‘PELUCHÍN’ LE RESPONDIÓ FUERTE A MIYASHIRO

Rodrigo González no dudó en cuestionar a Aldo Miyashiro por apoyar a Andrea San Martín y le mandó un fuerte mensaje. Según dijo, él es presentador de televisión y están para opinar basándose en lo que ven.

“Qué tibio, qué tibio es decir, lo que mucha gente lo usa como recurso, es ‘no, quienes somos nosotros para juzgar’ O sea nosotros estamos para opinar comportamientos que los personajes públicos realizan de manera pública y sus quejas y sus problemas los han transmitido y les ha servido para lucrar”, sentenció.