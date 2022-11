En los últimos meses, personajes de la farándula han pasado por el cirujano plástico para hacerse algunos ‘retoquitos’. Andrea San Martín sería la siguiente, luego de comentar que le gustaría ‘arreglarse’ los senos.

De acuerdo con el reportaje de ‘Amor y fuego’, la influencer informó que ya no le agrada la figura de su pecho. “Yo soy cero rochosa y aparte esto es como si tuviera un bikini puesto, así que no se vayan a espantar. Como verán, tengo un montón de exceso de piel, son mis t... que se salen ”, informó.

“Entonces, quiero hacer un levantamiento, pero me tienen que cortar . Para la gente que esté interesada en ese procedimiento, yo ya pasé consulta. Ni siquiera se logra ver esta parte del top porque mi t... está caída. Si me la levanto, sale por el otro lado. Un espanto . Son como 10 a 15 centímetros caídas del tamaño donde debería estar”, dijo en su historia.

Además, recalcó que no tiene nada que ver con sus hijas, pero ya no consideraría volver a ser mamá. “Obviamente, estoy feliz de haber dado de lactar. Ya pasé mi época de tener hijas chiquititas o bebitas y ahora me toca a mí ”, indicó.

Por otro lado, la exchica reality mandó un mensaje a sus detractores en internet. “Y para los machistas, no mi amor. Me arreglo para mi espejo, no para ti ”, finalizó.