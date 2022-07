LO VOLVIÓ A ACUSAR. Andrea San Martín se cansó que Juan Víctor Sánchez la acusara de no ver a su pequeña hija y respondió fuertemente a través de sus redes sociales, luego de presentarse EN VIVO en el programa de Magaly Medina. La ‘ojiverde’ llamó la atención al asegurar que el padre de su hija no le pasa ni un sol.

Según Andrea San Martín, el piloto Juan Víctor no está prohibido de visitar a su menor hija en su casa, sin embargo, aclaró que sí está impedido de externarla por el temor de no volverla a ver.

“ Lo que sí se ha prohibido es un tema de externamiento por miles de amenazas que he recibido públicas y por mensaje de texto , por ende, yo como madre tiene miedo de no volver a ver a sus hijas. Con esto no quiero decir que él sea capaz, pero yo no me quiero arriesgar”, señaló.

A través de stories en su Instagram, Andrea San Martín defendió a su pareja Sebastián Lizarzaburu de los calificativos que recibe como “mantenido”. Aclaró que ella tiene sus bienes en base de su esfuerzo y no por una pensión que recibe.

“Se me ha calificado a mí y a mi pareja, a Sebastián de mantenido y a mí de persona que vive de pensiones de alimentos y eso en ataques públicos a través de redes sociales. Quiero aclarar que ya no recibo ninguna pensión de alimentos para mi hija menor , el único voucher que se envió un día antes de la audiencia, sin embargo, desde diciembre del año pasado tenemos resolución de una anticipada, pero no ha sido cumplida. No hay pensión de alimentos”, dijo.

ANDREA SAN MARTÍN SIGUE LLEVANDO TERAPIA

En otro momento, la exconductora de ‘La Banda del Chino’, Andrea San Martín, reveló que sigue llevando terapia psicológica a raíz del enfrentamiento con su expareja y padre de su hija menor.

“ Yo continúo con mi tratamiento psicológico hasta el día de hoy, yo lo llevo desde hace mucho tiempo, agradecida con el Estado que es quien me lo está dando y me está ayudando muchísimo para poder sobrellevar todo esto y tener la calma cada vez que escucho una mentira en televisión”, puntualizó.