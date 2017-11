Andrea San Martín se aumentó los senos y está saliendo con alguien 

Andrea San Martínaseguró que no le molesta que comenten que se hizo más de una cirugía, porque solo se aumentó el busto.

“No me incomoda que saquen esas cosas porque sé cómo las tengo, están en su lugar y con el tamaño que me gustan, no lo oculto; las preocupadas son otras, yo me siento bien, sino ya me hubiera operado con las facilidades que hay en estos tiempos", dijo Andrea San Martín.

En realidad, a mí me gusta como soy, me siento bastante cómoda, guardo piel para cuando la necesite realmente. Hay chicas que parecen unas muñecas, pero cuando necesiten operarse no tendrán de dónde jalarse. Ahora andan con el bótox a diario, prácticamente, ya ni las expresiones se les nota”, dijo Andrea San Martín sobre las operaciones

Por otro lado, Andrea San Martín reveló que está saliendo con alguien y no es del medio.



(B.Pashanasi)

Hace unos días, un usuario de Instagram, indicó que Andrea San Martín no era una "buena madre", y ella le respondió de esta manera.

