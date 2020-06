Por: Lady Gamarra

Andrea San Martín aclaró que solo tiene una amistad con Nicola Porcella y resaltó que le tiene mucho cariño. “No es mi tipo de hombre, ni físicamente tampoco. Lo quiero como amigo, pero como flaco,no. Es cero mi prototipo”, precisó San Martín.

Andrea, la gente no te deja de vincular con Nicola.

Sí. La verdad que me han vinculado con Germán Loero, un ‘Tiktoker’, entre otros. Siempre que ven que tengo afinidad con algún chico piensan en ese tema de amorío, pero la única verdad es que Nicola y yo somos amigos. Nos tenemos cariño y casi nadie conocía de nuestra amistad. Le tengo mucho aprecio.

Has dicho que no es tu tipo de hombre. Eso sonó a ‘choteada’...

No diría ‘chotear’ porque no es que Nicola quiera algo conmigo tampoco. Además, el que diga que no sea mi tipo físicamente, no quiere decir que no sea ‘churro’, porque es guapo y eso ni dudarlo.

¿Qué te parece su ingreso a ‘Guerreros 2020?

Sé que está contento y tranquilo, y eso para mí como amiga me basta.

¿Estás soltera o alguien te está ‘tirando maicito’?

Soltera. Es imposible tener otro estado en estos tiempos.

Hace poco vi que estabas ayudando a promocionar los planes nutricionales y asesorías que está dando el padre de tu hija, Sebastián Lizarzaburu. ¿Ya están llevando una buena relación?

Sebastián es y seguirá siendo un tema del que prefiero no hablar.