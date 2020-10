Andrea San Martín anuncia que se someterá a arreglitos para mejorar su figura

‘Quiero sentirme bien y regia’, expresó Andrea San Martín, quien reveló que se someterá a una cirugía.

“Estoy en una etapa de mi vida en la que quiero disfrutar. Quiero sentirme bien, estar regia, espectacular y darme mis gustos. Me haré una marcación abdominal y después un levantamiento de mamas. Ahora solo invierto en mis hijas y en mí, porque me saco el ancho trabajando y a mis pequeñas no les falta nada”, comentó.

¿No hay planes de tener más hijos?

No por un buen tiempo. Mi límite es hasta los 35 años, no lo descarto para más adelante.

Andrea San Martín y su cambio de look (TROME)