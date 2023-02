Andrea San Martín viene compartiendo con sus seguidores de Instagram los buenos y no tan buenos momentos que está viviendo en sus vacaciones por Cusco, en donde recientemente sufrió una aparatosa caída mientras realizaba uno de sus en vivos.

En las imágenes se puede ver el preciso momento en el que termina en el suelo y su celular sale volando, pero todo quedó registrado. Lejos de preocuparse por si se lastimó, la expareja Sebastián Lizarzaburu primero consultó a sus amigos si su celular se dañó.

Andrea San Martín sufre terrible caída

Tras ello, grabó un par de historias en las que se le escucha explicando lo sucedido, además mostró las heridas que le dejó el incidente. “ No saben cómo he rodado. Se me torció el pie. Empecé a rodar como cuando te caes de un monte horrible”, dijo.

“Ya me asusté recién me doy cuenta”, comentó entre risas por los nervios, mientras sus amigos miraban sorprendidos todas las lesiones que tenía en su cuerpo.

“Solo quiero decir que valió la pena invertir en ese case que no le pasó nada a mi celular. Sí me dolió la caída y tengo heridas, pero si mi celular se dañaba yo me moría. Me ha salido una bola enorme acá, un morado enorme. Me saqué la mier... Ya fue”, acotó mientras disfrutaba de una chocolate caliente.

