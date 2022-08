Andrea San Martín finalmente llegó a un acuerdo con Juan Víctor Sánchez por el bienestar de su menor hija. A través de sus redes sociales, la ojiverde lanzó un extenso comunicado donde daba a conocer la noticia a sus seguidores, aunque lanzó una fuerte advertencia a los medios de comunicación.

“El día de hoy (domingo) a las afueras del centro de conciliación donde procedimos a firmar un acta conciliatoria el padre de mi hija y yo, nuevamente se encontraba el camarógrafo del mismo medio televisivo al que reiteradas veces se le ha solicitado no exponer los pormenores personales de nuestra hija. Me veo en la obligación de hacer público que no se permitirá, por ninguna de las dos partes, se genere algun tipo de titular alrededor de nuestra menor y se tomarán cartas en el asunto necesarias para que dicho acuerdo se respete ya que en más de una oportunidad vía virtual/pública no ha sido tomando en cuenta”, acotó la empresaria en sus historias de Instagram.

En ese sentido, pidió a sus seguidores no dejarse engañar por ‘notas, connotaciones, supuestos y presuntas abiertas’ de la prensa en torno al caso que involucra a su hija con Juan Víctor Sánchez. “En caso se exponga algún tipo de información interna que solo se haya manejado dentro del centro, se tomarán las acciones legales correspondientes”, indicó Andrea.

ANDREA SAN MARTÍN LE AGRADECE A SU ABOGADO

Asimismo, Andrea San Martín agradeció a su abogado, el doctor Wilmer Arica, por haberla acompañado tantos años en el proceso que lleva con el padre de su pequeña . “Puedo considerarlo un amigo y consejero que siempre respetó mi posición y se limitó a cumplir con su labor de asesoramiento en base a mis preocupaciones”, acotó la ojiverde.

VALERIA Y ANDREA OPINAN SOBRE ACUERDO DE ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR

Valeria Florez aplaudió la conciliación que firmaron Andrea San Martín y Juan Víctor y opinó que quizá los padres se vieron reflejados en el tormentoso caso de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, quienes fueron alejados de su pequeña luego de protagonizar una fuerte pelea mediática durante varios meses.

Por su parte, Andrea Arana resaltó la resolución judicial a la que tuvo acceso Amor y Fuego, donde exortan a los padres a no generar titulares que puedan afectar a su menor hija, al mismo tiempo que especifica que Juan Víctor no tiene ninguna restricción para ver a su pequeña.

Andrea San Martín por fin firmó conciliación con Juan Víctor pero anuncia acciones legales para quienes filtren información sobre el acuerdo.

