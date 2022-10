Andrea San Martín sorprendió a las redes sociales cuando mostró la fiesta de cumpleaños que le hizo a su hija, Maia, el cual hubo juegos inflables, puestos de comida y más. Sin embargo, confesó que la organización fue por a través de canjes.

La conductora de televisión fue entrevistada por Magaly TV La Firme y reveló que la fiesta es un equivalente a lo que cobra en publicidad. “¿Todo esto te salió gratis?” , preguntó el reportero. “Claro, en lugar de pagarme por publicidad, hacemos un equivalente, o sea, no me vas a dar en efectivo, pero me lo vas a dar con tus servicios” , contestó ella.

De igual manera, indicó que los productos que promociona, deben pasar un filtro. “Mi trabajo como influencer yo me lo tomo en serio, yo recomiendo únicamente empresas que yo considero que son buenas para mi público . Por ende, yo no trabajo con canje, pero cuando lo hago, como en este caso, es un equivalente a mi presupuesto de lo que yo cobro por publicidad ”, explicó.

Andrea y Sebastián ahorraron 20 mil soles en la fiesta infantil de su hija. VIDEO: ATV

“Nunca jamás por ningún regalo yo te voy a hacer canje, o sea, o me pagas y aparte de eso tu producto pasa mi filtro, o simplemente no lo recomiendo y me compro lo que yo necesito con mi plata ”, agregó.

De acuerdo con la información que proporcionó, se ahorró más de 20.000 soles. La comida, entre estos la torta de cuatro piso, personalizada, paletas dulces y más estuvo valorizado en 4.800 soles. Mientras tanto, la decoración fue de 11.800; y la zona de carritos, 3.500 soles.

Cabe mencionar que el show infantil consistió un DJ y hora loca con un costo de 3.000 soles. El alquiler del club de Panamericana Sur fue un aproximado de 1.050 soles.