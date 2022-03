Giuliana Rengifo aconseja a Andrea San Martín tras escándalo: “Debe tener cuidado con sus niñas”

Después que la exsuegra de Andrea San Martín, doña Alicia, difundiera audios e imágenes que comprobarían que la ‘ojiverde’ consume marihuana, la cantante Giuliana Rengifo le sugirió que tenga más cuidado con sus pequeñas.

Giulliana, la exsuegra de Andrea difundió audios donde reconocería que se sentía bien al consumir marihuana. Como mujer y madre, ¿tendrías alguna sugerencia para ella?

Cada quien hace con su vida y con su hogar lo que mejor le parezca. No soy quién para juzgarla. Hay muchas personas en el espectáculo que utilizan este tipo de insumo para relajarse o disiparse. Si ella (Andrea) lo hace, es su rollo. En lo personal, no lo haría porque no sería un buen ejemplo para mis hijas, que ahora son adolescentes.

“Tengo que fumar para estar tranquila”: El audio de Andrea San Martín

En las imágenes que se publicaron se ven las pipas en la cama, encendedor y aparentemente marihuana. ¿Consideras que Andrea debe tener más cuidado por sus niñas?

Sí. Le diría que tenga mucho cuidado por las pequeñas, eso es lo único que le podría decir. Esas cosas (que fuma marihuana) tampoco se pueden estar diciendo a la gente, pero ya se filtró y esperemos que tenga más cuidado de dónde, cómo y cuándo hacerlo.

Juan Víctor se presentó en el programa de Magaly Medina y anunció que pedirá la tenencia de su hija.

Soy enemiga de ventilar mi vida privada y exponer a unas criaturas a nivel nacional. Eso no va conmigo y se reprocha, tal como es el caso de Karla Tarazona (con Leonard León) y el de Andrea (con Juan Víctor). Me parece repudiable porque esas cosas (conflictos) no se pueden hacer en televisión. Están dándole morbo a la gente en programas de espectáculos, que no ayudan. Deberían ir a las instancias correspondientes, pero no hacerlo público. Tienen que cuidar la honra de sus hijas, yo no lo haría y eso que he tenido un montón de problemas con los padres de mis hijas.