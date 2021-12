Alicia Díaz, la mamá de Juan Víctor Sánchez, volvió a usar sus redes sociales para arremeter contra Andrea San Martín. Esta vez, aseguró que su hijo fue notificado con una demanda de alimentos, pese a haber acordado verbalmente con la ojiverde sobre el monto que pasaría para la manutención de su hijita de tres años.

“Ahora ya sabemos el por qué de la retención y ocultamiento de la bebe. Hoy día se notificó la demanda de alimentos”, escribió la madre del expiloto en sus historias de Instagram, donde también aclaró que tienen todos los recibos de los depósitos de su hijo y que la modelo no le permitiría ver a la menor porque quiere más dinero.

“Desde que nació se ha venido pagando a razón de un acuerdo verbal (existen toditos los vouchers). Las invitaciones a conciliación y que después no se llegaba a un acuerdo porque se pedía reducción de los 14 días que la bebe vivía con papá (¿no sería lógico que cada uno corra con los gastos?) Y ahora ya sabemos que era con el único fin de que papá pague más cantidad. ¿Le pague para que la siga maltratando? Yo no entiendo cómo ese abogado se presta a todo ello ¿ética? No que pensaba dejar de patrocinarla... todo su show montó”, indicó Alicia Díaz.

Asimismo, resaltó que la ‘carga familiar’ de Andrea San Martín ‘ha crecido’, en referencia a que ahora vive con el padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu.

Juan Víctor fue notificado con demanda de alimentos, según su mamá

ANDREA MALTRATA A MI NIETA

Alicia Díaz también se volvió a referir a los polémicos audios de Andrea San Martín, donde se le escucha gritar a su hijita y hasta amenazar con golpearla. “Hace dos noches nos enteramos que el maltrato como el del audio era casi a diario, descuido en el vestir, etc, embutirle la comida, callarla al expresarse por medio del llanto. Pedirle al papá que devuelva el polo o las medias que cargaba en la mochila cuando iba a estar con él. Y desde esa vez papá no permitió más mochila y tiene su ropero lleno para cuando esté con él... ah y con ropa de su talla, no de dos tallas más grande como usó en su cumpleaños, las fotos lo demuestran”, indicó.

Finalmente, resaltó que ahora Andrea San Martín indicaría que la ya no alcanza el dinero para mantener a su pequeña, pese a que ha comprado un auto nuevo, el mismo que no tiene asiento para bebé.

Juan Víctor fue notificado con demanda de alimentos, según su mamá

