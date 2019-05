Andrea San Martín demandará a Sebastián Lizarzaburu por no cumplir con la pensión de alimentos de su hija

Andrea San Martín reveló que interpondrá una denuncia penal en contra de su expareja y padre de su hija, Sebastián Lizarzaburu, porque el modelo no está cumpliendo con la pensión de alimentos, pese a que el Poder Judicial dictó una sentencia y monto mensual.



“Habrá una denuncia penal, porque tenía plazo hasta el jueves para depositar, si no se iba a proceder con la denuncia, así que se continuará con el proceso”, señaló Andrea San Martín, quien contó que se encuentra soltera y abocada a crecer profesionalmente.



¿Te daría pena que se complique su situación y pueda terminar en la cárcel?

No tengo ningún tipo de sentimiento en especial. Esto (denuncia) es un proceso legal y no decido absolutamente nada. Continuaré con mi vida en base a lo que esté sucediendo legalmente.



Desde que se dio la sentencia y el monto de la pensión… ¿no ha hecho ningún pago?

No hablaré del tema porque es algo que se lo dejaré a los abogados.



SUFRE ROBO

​

De otro lado, Andrea San Martín se mostró indignada, a través de sus redes sociales, luego de que le robaron su celular durante el concierto de Anuel y Karol G.



“Estoy fastidiada, era mi herramienta de trabajo. No uso el celular para huev..., lo uso para trabajar, grabo mis videos, hago mis ediciones”, contó la ‘ojiverde’ en Instagram.