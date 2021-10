LA GUERRA CONTINÚA. El programa ‘Amor y Fuego’ reveló que Andrea San Martín denunció al padre de su hija, Juan Víctor Sánchez, por violencia psicológica días después que el joven cuestionara a Sebastián Lizarzaburu, actual pareja de la exchica reality, por exponer a la menor en redes sociales.

“Denunciante: Andrea San Martín, denunciado: Juan Víctor Sánchez, Ley de violencia contra la mujer y grupos vulnerables, ley para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contras las mujeres y los integrantes del grupo familiar, violencia psicológica”, dice el avance del programa de ‘peluchín’ y Gigi Mitre.

Andrea San Martín denuncia al padre de su hija, Juan Víctor

Ante los últimos enfrentamientos con su expareja, Andrea San Martín confesó al programa de ‘Amor y Fuego’ que hará algo al respecto para solucionar el problema. “Voy a tomar cartas en el asunto, las tengo que tomar”, sostuvo.

La solución habría sido la denuncia impuesta a Juan Víctor, quien ha evitado pronunciarse nuevamente sobre el tema en redes sociales. Sin embargo, tomó la decisión de desactivar los comentarios en su Instagram por respeto a otras personas.

“Veo peleas, adjetivos hacia otras personas... y si los comentarios generan discordia voy a desactivarlos en mis fotos. No por ocultar algo, simplemente que hay personas que lanzan cada improperio de lo que no saben y uno también reacciona. Ojo que si digo algo, no es floro ni mentira”, escribió junto a una fotografía suya.

JUAN VÍCTOR EXIGE QUE NO EXPONGAN A SU HIJA

Juan Víctor Sánchez volvió a arremeter contra Andrea San Martín y a Sebastián Lizarzaburu por exponer en redes sociales a su hija. Según declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la expareja de la ‘ojiverde’ cuestiona que el ‘hombre roca’ difunda fotos y videos sobre la pequeña.

“Que se dejen de estar exponiendo a mi hija, se deje su pareja. Sinceramente no he escuchado nada positivo de él lamentablemente”, sostuvo.

“Mi hija tiene su padre y el padre no tolera ese tipo de actos, que la mamá lo tolere, eso ya hay ciertas cosas que normalizan que yo no lo veo normal y que a futuro puede alterar las emociones de mi hija”, agregó.

Todo el conflicto se originó cuando el popular ‘hombre roca’ publicó un video en su Instagram donde estaban sus dos hijas bañándose. Esto no gustó nada a Juan Víctor, quien lo criticó duramente.