ESCÁNDALO. Andrea San Martín se encuentra en el ojo de la tormenta luego que su expareja Juan Víctor Sánchez se presentara en el programa de Andrea Llosa para difundir audios en el que compromete a la modelo con su comportamiento hacia su pequeña hija Larita. Tras la revelación del piloto, la exchica reality tomó radical decisión en sus redes sociales.

Prefiere su tranquilidad y es por ello que Andrea San Martín decidió bloquear los comentarios que recibe de sus seguidores y también en no compartir nada de su vida personal, como solía hacerlo todos los días.

La decisión que tomó la también conductora de ‘La Banda del Chino’ se complementa para evitar la avalancha de críticas que recibió tras la difusión de los audios, donde se le escucha gritar y hasta supuestamente levantarle la mano a su hija.

Sin embargo, su pareja Sebastián Lizarzaburu ha mostrado una posición contraria que la ‘ojiverde’. El modelo ha ignorado por completo la situación de Andrea y sigue compartiendo su día a día.

Última publicación de Andrea San Martín. Los comentarios se encuentran ocultos. Foto: Instagram

¿QUÉ DECÍAN LOS AUDIOS QUE DIFUNDIÓ JUAN VÍCTOR?

Cansado que le prohíban ver a su hija Larita, Juan Víctor Sánchez se presentó en ‘Andrea’ para difundir un audio donde se escucha a Andrea San Martín supuestamente maltratar a su pequeña.

Tras las acusaciones a Andrea San Martín, Juan Víctor se armó de valor y le mostró a Andrea Llosa un audio donde se le escucha a la menos suplicándole a su mamá que deje de pegarle y gritarle.

“¡Habla! ¡Cómo se dice! ¡Cómo se dice! Una vez más que yo escuche una queja y te lo quito. ¿Entendiste? ¡Entendiste! Cálmate, te voy a pegar, ¡cálmate! Respira, ¡Que te calles! Si no te callas, no te voy a llevar al baño, no quiero abrazo”, se le escucha decir a Andrea totalmente fuera de lugar y descontrolada.

“Cállate o te cae otro, cállate entonces, ¡No te quiero escuchar llorar! Ahora sí, fuerte, bien, no como una niña engreída, siéntate”, grita fuera de sí.