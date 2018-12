Andrea San Martín desata su furia contra el Poder Judicial: "No me voy a quedar con los brazos cruzados" | VIDEO

Muchas personas sufren día a día con la lentitud de sus procesos en el Poder Judicial. Y Andrea San Martín es una de ellas. La ojiverde y madre de dos niñas mostró su fastidio cuando, tras realizar un trámite en la institución, le quisieron cambiar una fecha ya establecida, sin querer darle explicaciones.

A través de su cuenta Instagram, Andrea San Martín mostró su día y apareció en la sede del Poder Judicial, ubicada en la Avenida Abancay. Tras haber estado varios minutos, la exchica reality indicó que tenía que caminar a otra dependencia tras haber recibido una mala noticia.

"He caminado unas diez cuadras. Estoy en otro lado tratando de averiguar unas cosas que no me cuadran en lo absoluto con respecto a... ya saben donde estoy a las que me han escrito. Pero terminaré de averiguar y luego les cuento", declaró Andrea San Martín con su hija menor en brazos.

Andrea San Martín

Una vez que terminó sus trámites, Andrea San Martín se tomó eltiempo para demostrar su malestar contra el Poder Judicial. Según señaló la ojiverde, estaba bastante fastidiada buscando una explicación por sus papeles.

"Nunca lo había dicho, pero esta vez estuve muy molesta con el Poder Judicial. Hay una cosa que no me cuadra y por eso caminé por todas esas cuadras. Si pensaron que me iba a quedar ahí parada y decir: 'No, mejor para tal fecha'... No, No y No", declaró Andrea San Martín.

Eso no fue todo. La exparticipante de Esto Es Guerra indicó que ella se identificaba con miles de mujeres que deben hacer trámites engorrosos en el Poder Judicial, luchando por los derechos de sus hijos. Y por eso mismo, cuando reciben una notificación sin sustento, es su derecho saber el por qué.

"Así como yo, hay miles de madres que caminan, que dejan de trabajar, para ir a ver ese tipo de situaciones. Entonces yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. Voy a regresar y espero me den una explicación", dijo Andrea San Martín.