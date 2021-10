QUÉ FUERTE. Andrea San Martín decidió hacerse cargo de las recientes declaraciones de su ex, Juan Víctor Sánchez, por reclamarle por mostrar a la menor hija que tienen en común tanto en sus redes sociales como en las de su actual pareja, Sebastián Lizarzaburu.

La ojiverde acudió el último viernes a la comisaría de Surco para denunciar al piloto comercial por violencia psicológica hacia ella y hacia su hijita. En el parte policial, asegura que el pasado 7 de setiembre Juan Víctor le envió varios mensajes de texto donde le indica que no podrá recoger a su pequeña porque tiene que ocuparse de su hijo mayor.

“Me solicita que yo lleve a nuestra hija a su casa, si es que quiero que se cumpla con el régimen de visitas. Incluso, en una oportunidad, me exigió vía mensajes de texto que fuera yo quien le llevara a mi menor hija a su casa, pese a que él está obligado a recogerla desde mi domicilio (...) y me acusa de interferir en la estabilidad emocional de su otro hijo”, indicó Andrea San Martín ante la Policía.

Asimismo, acusó a Juan Víctor de decirle a su pequeña hija que la madre de Sebastián Lizarzaburu no es su abuela. “Su conducta viene perturbando la tranquilidad emocional de mi hija (...) le dijo que Sandra no era su abuela”, acotó.

“Todos estos mensajes que me viene enviando constantemente me generan estrés, ansiedad y no me permiten realizar mi vida con normalidad”, aseguró la ojiverde.

Para Andrea San Martín la conducta de Juan Víctor Sánchez responde a que no estaría contento con la relación que retomó con el padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu.

TAMBIÉN DENUNCIÓ A SEBASTIÁN

Cabe indicar que esta no es la primera vez que la exchica reality denuncia a alguna de sus exparejas. Hace años, cuando estalló el escándalo con el ‘hombre roca’, lo denunció dos veces por no cumplir con la pensión de alimentos de su pequeña y por violencia psicológica.

El deportista, a su vez, le contestó con otra denuncia, también por violencia psicológica, por no permitirle ver a su hija e insultarlo.

Andrea San Martín denunció a Juan Víctor Sánchez por violencia psicológica en su contra y en contra de la menor hija que tienen en común.

