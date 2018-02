Andrea San Martín mortificada por críticas a su nuevo embarazo [VIDEO]

Mortificada y sorprendida. Así se mostró Andrea San Martín tras escuchar las críticas que le hicieron Leysi Suárez, Karen Dejo y Georgette Cárdenas, quienes juzgaron a la ‘ojiverde’ por salir embarazada de su actual pareja Juan Víctor, a pesar de que tiene problemas con el padre de su hija, el modelo Sebastián Lizarzaburu.



“No entiendo cómo puede haber personas que critican un embarazo teniendo en cuenta que ambos padres están unidos y felices. Conozco mucha gente que aborta o considera que lo haría por el hecho del ‘qué dirán’, pero yo estoy en contra de eso (aborto). Así no haya sido un embarazo planeado, un bebé se recibe con amor y agradecimiento”, indicó Andrea San Martín.



Hace unos días ingresaste llorando a Latina. ¿Fue producto de las críticas?

Trabajo en espectáculos desde hace dos años, como conductora y panelista, pero trabajar de panelista no significa ir a un programa, ver la nota y hablar. Parece que no lo toman como trabajo, sino como un tema de estar expuestos a diario y no perder vigencia. Si a mí me llaman de panelista, yo voy solo si me pagan, porque tener exposición no me interesa. Los productores ya conocen mi trabajo y yo sí lo hago valer. No me regalo.



¿Qué te dice tu pareja sobre el cargamontón que te están haciendo?

Si bien es cierto Juan Víctor no es mi pareja desde hace años (recién están desde octubre), ya es padre y veo su responsabilidad y compromiso a diario.

Andrea San Martín sobre Sebastián Lizarzaburu

Con respecto a tu embarazo... ¿Todo está bien?

Sí, gracias a Dios. Mis exámenes me salieron bien, pero estoy con la hemoglobina baja, así que aún estoy viendo ese tema con mi doctora. Este embarazo me ha chocado mucho más que el que tuve con Maia. Este bebé me tiene cansada más de lo normal y tengo dolores de cabeza todos los días.



Pero a tu lado está tu pareja, Juan Víctor...

Sí. Vivo la experiencia de tener al papá a mi costado y eso también es nuevo para mí. Gracias a Dios, Juan Víctor es un sol y un papá con todas sus letras.