Andrea San Martín cuenta cómo se enteró de su segundo embarazo ¡Insólito! [VIDEO]

Andrea San Martín sorprendió a más de uno cuando reveló en TV que está embarazada de su segundo bebé. La ojiverde se emocionó hasta las lágrimas al contar que, junto a su nueva pareja, agrandarán la familia.

Durante una entrevista en Radio Capital, Andrea San Martín narró que su familia es bastante fértil. Además, reveló que en el caso de su primer embarazo, ella se cuidaba con pastillas anticonceptivas y aún así terminó en cinta.

"Con Maia salí embarazada usando anticonceptivos y para este bebé, no estaba usando un anticonceptivo en sí, de los que usan las mujeres, pero sí había algo que evitaría que salga embarazada. Pero cuando pega, pega", contó Andrea San Martín.

Las primeras semanas, Andrea San Martin indicó que sentía malestares como acidez y náuseas. Por eso, empezó a tomar un digestivo. Un tiempo después, asistió a un chequeo ginecológico de rutina. La doctora le pidió hacerse un test de embarazo debido a un procedimiento médico que se estaba realizando.

"Yo voy a mi chequeo de rutina a ver cómo iba el tema de un quiste que yo tenía y que había estado tomando anticonceptivos para que se me reduzca. La doctora me dice: 'te tengo que hacer igual un test de embarazo'. Pero yo le digo: 'Doctora, por las puras es, no pasa nada' y así me salté la prueba de embarazo y me fui de frente a la ecografía", expresó Andrea San Martín.

Al momento de llegar al laboratorio para realizarse la ecografía, la modelo recibió tremenda sorpresa al ver en la pantalla un pequeño feto. El doctor de Andrea San Martín le confirmó que tenía 9 meses de embarazo.

"De pronto el doctor me dice: 'bueno, ahí está tu bebé y yo: '¿qué?, doctor se ha equivocado. Yo no he venido para un test de embarazo'. Y te ponen la pantalla pues y vi al bebé y dije: '¡¿Qué?!' Era mucho más grande del tiempo cuando me enteré que estaba embarazada de mi primera hija", dijo Andrea San Martín.

