ARREMETE CON TODO. Andrea San Martín decidió tomar acciones contra las tres niñeras que se presentaron en el programa de Andrea Llosa para dar su testimonio sobre el presulto maltrato infantil que estaría ejerciendo la ojiverde contra su hijita con Juan Víctor Sánchez.

La noticia fue difundida por la madre del expiloto, quien a través de sus redes sociales anunció que la modelo envió cartas notariales a sus extrabajadoras. “Salieron las cartas notariales como cancha, mismas tarjetas de Navidad, por difamación a fin de asustar a las nanas”, escribió Alicia Díaz en sus historias de Instagram.

Asimismo le envió un mensaje al abogado de Andrea San Martín, para que sea más ético con su profesión. “Sr. abogado, su imagen están dando mucho qué desear. De colega a colega se lo digo... la ética y la verdad van de la mano del bienestar de una mejor”, indicó.

Andrea San Martín envía cartas notariales a sus exniñeras por difamación

¿QUÉ DIJERON LAS NIÑERAS DE ANDREA SAN MARTÍN?

Hace varios días Juan Víctor Sánchez estuvo en ‘Andrea’ y reveló las pruebas que presentó ante la Fiscalía para sustentar su fuerte denuncia contra Andrea San Martín por maltrato físico y psicológico contra su hija de tres años. Entre ellas, se encuentran los testimonios de testigos que aseguraron haber presenciado que la ojiverde maltrataba a su hija Lara en reiteradas oportunidades, tanto verbalmente como de manera física.

Según dijo para ‘Andrea’ su exniñera María Reyes Bordones, la modelo insultaba a su niña con fuertes palabras.

“Tenía un comportamiento extraño... simplemente porque la niña se acercaba a su oficina la agarraba y la lanzaba hacia afuera y le decía palabras... lisuras como dicen acá en el Perú. ‘Fuera de aquí co... lárgate mie...’ así le decía, ‘fuera mie... y así, le lanzaba un zapato, lo que ella tuviera se lo lanzaba a la pobre niña. La niña venía desesperada, llorando, como temblando hacia mí. A veces pasaba entre dos y tres veces en la semana, la niña temblaba”, indicó.

La nana también aseguró que la modelo trataba especialmente mal a la hija de Juan Víctor. “De hecho a las dos niñas pero más que todo siempre con ella. Siempre la discriminaba, siempre la hacía a un lado, su comportamiento era así con ella”, agregó.

Por otro lado, otra de las mujeres que atendía a la hijita de la pareja, identificada como Juana Morán, contó que cuidó a la menor desde que tenía seis meses de edad y que también notó comportamientos fuera de lugar de la modelo.

“La bebe quería que yo la cargue que yo la atienda como siempre la he atendido... Me decía ‘no le hables, no la mires, ignórala, déjala’ y a mí me da mucha pena, me dolía eso porque yo también soy madre. No me gusta ver a una criatura alzando los brazos para que uno le haga caso”, dijo acongojada.

Asimismo, reveló que cuando la pequeña no quería comer, su madre la obligaba. “La hacía llorar mucho y la bebe pues botaba la comida porque no quería la fruta, pero igual se la daba, no queria ni que yo le dé”, agregó.

Finalmente, una tercera niñera, Betzabé Penachi, también contó que fue testigo de la violencia de Andrea San Martín. “Yo sí he estado presente en varios casos donde ella le ha gritado a la bebé. Le ha pegado, cuando ha perdido la paciencia la ha maltratado”, aseguró la nana.

“Una vez estábamos en el carro y ella estaba hablando y dijo una lisura. Cuando la bebe lo repitió, ella se volteó y le dio un manazo en la boca”, reveló.

