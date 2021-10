SE FUE CON TODO. Karla Viso, la exabogada de Sebastián Lizarzaburu en el proceso que mantuvo con su actual pareja, Andrea San Martín, estalló con todo contra la ojiverde, en medio del escándalo que se desató cuando Juan Víctor reclamó por mostrar en redes a su pequeña.

Karla Viso estuvo este martes en Amor y Fuego y contó detalles de cómo Andrea San Martín trataba a Sebastián Lizarzaburu cuando ambos estaban enfrentados legalmente, años atrás. La bogada indicó que la ojiverde lo humillaba, pese a que ahora se han reconciliado.

“Yo si fuera el padre de esa niña, pediría una tenencia compartida. Sebastián no es el papá, que no vaya a bañarla. Yo no estoy diciendo que está realizando tocamientos indebidos”, indicó la letrada.

LAS ESTÁ CONFUNDIENDO

Finalmente, Karla Viso describió a Andrea San Martín y le pidió que recapacite porque está confundiendo a sus hijas y porque hay muchas personas que está siguiendo su ejemplo, en redes sociales.

“Es una señora que tiene conflictos constantes con sus parejas, la he gozado hacer escarnios y deleitarse del dolor de un padre. Yo he discutido con ella en una audiencia de conciliación y, para mí, es una mujer que está luchando de una manera equivocada porque está llevando dos niñas a una vida que no le corresponde, a una vida donde está confundiéndolas. Señora San Martín, invoco que me aclare este tema porque hay muchos padres que se reflejan en lo que usted está haciendo”, agregó.





JUAN VÍCTOR MOLESTO CON SEBASTIÁN

Juan Víctor Sánchez arremetió contra Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu por exponer en redes sociales a su hija. Según declaraciones al programa ‘Amor y Fuego’, la expareja de la ‘ojiverde’ cuestiona que el ‘hombre roca’ difunda fotos y videos de la pequeña.

“Que se dejen de estar exponiendo a mi hija, se deje su pareja. Sinceramente no he escuchado nada positivo de él lamentablemente”, sostuvo sobre un video donde se ve a Sebastián bañar a la menor.

“Mi hija tiene su padre y el padre no tolera ese tipo de actos, que la mamá lo tolere, eso ya hay ciertas cosas que normalizan que yo no lo veo normal y que a futuro puede alterar las emociones de mi hija”, agregó.

ANDREA DENUNCIA A JUAN VÍCTOR

Andrea San Martín denunció a Juan Víctor Sánchez por violencia psicológica, tras reclamarle por mostrar a la menor hija que tienen en común tanto en sus redes sociales como en las de su actual pareja, Sebastián Lizarzaburu.

“Me solicita que yo lleve a nuestra hija a su casa, si es que quiero que se cumpla con el régimen de visitas. Incluso, en una oportunidad, me exigió vía mensajes de texto que fuera yo quien le llevara a mi menor hija a su casa, pese a que él está obligado a recogerla desde mi domicilio (...) y me acusa de interferir en la estabilidad emocional de su otro hijo”, indicó Andrea San Martín ante la Policía.

Asimismo, acusó a Juan Víctor de decirle a su pequeña hija que la madre de Sebastián Lizarzaburu no es su abuela. “Su conducta viene perturbando la tranquilidad emocional de mi hija (...) le dijo que Sandra no era su abuela”, acotó.

“Todos estos mensajes que me viene enviando constantemente me generan estrés, ansiedad y no me permiten realizar mi vida con normalidad”, aseguró la ojiverde.

Para Andrea San Martín la conducta de Juan Víctor Sánchez responde a que no estaría contento con la relación que retomó con el padre de su primera hija, Sebastián Lizarzaburu.

