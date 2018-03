Después de anunciar el fin de su relación con el padre de su segundo bebé, Andrea San Martín fue abordada por las cámaras de Amor de Verano. La exconductora de televisión se mostró firme en su posición de ser madre soltera y no regresar con Juan Víctor, su ahora expareja.

Para Andrea San Martín, las mujeres no necesitan de un hombre a su lado, sino que los niños necesitan de sus padres. Y en ese sentido, ella y su expareja han dejado en claro sus responsabilidades con el bebé que viene en camino.

"Los únicos que necesitan a los papás son los hijos... las mamás no. (Juan Víctor) No se portó mal conmigo. Para nada. En absoluto", dijo escuetamente Andrea San Martín. La 'ojiverde' no quiso contar más detalles sobre el fin de su relación pero aseguró que todo está bien entre ellos.

De quien no quiso ni siquiera escuchar su nombre fue de Sebastián Lizarzaburu. Al parecer las cosas con el padre de su hija no han mejorado. Afortunadamente para la menor, el Poder Judicial está próximo a dar un fallo sobre la manutención.

Andrea San Martín habla sobre su ex

