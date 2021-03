Andrea San Martín: Difunden foto donde se muestra muy cariñosa con Sebastián Lizarzaburu

Los rumores entre una supuesta reconciliación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu son cada vez más fuertes. Y aunque ambos ha preferido no hablar del tema, sí compartieron un viaje juntos a Ica hace unos días.

Los ex chicos reality usaron sus historias de Instagram para mostrar cómo la pasaban al lado de su hijita Maia, en un acogedor hotel. Ninguno de los dos ocultó que comían y hasta entrenaban juntos.

Días después de volver a Lima, Instarándula mostró una imagen de la exparejita muy cercana en la piscina, mientas las niñas jugaban alrededor de ellos. En el video se ve Andrea San Martín recostada sobre la espalda del Sebastián y abrazándolo por un lado.

SEBASTIÁN SE PRONUNCIA

Sebastián Lizarzaburu rompió su silencio y llenó de elogios a Andrea San Martín luego de que ambos confirmaran que su relación ha mejorado, dejando así en el pasado los enfrentamientos que protagonizaran por diversos motivos.

Luego del comentado viaje, ‘el hombre roca’ dijo en ‘Mujeres al mando’ que no ha retomado su relación amorosa con la ojiverde y que, por el momento, solo han limado asperezas por el bien de su hija.

“No me gustaría decir que es una posibilidad real o concreta aún, no se ha tomado una decisión. No vamos por el lado amoroso, hemos pasado por momentos complicados, lo importante ahora es llevarnos bien, hemos limado asperezas”, dijo el popular ‘Hombre roca’.

Finalmente, el modelo precisó que es un poco difícil que puedan reconciliarse tan pronto pues en el pasado ambos estuvieron muy enfrentados.

“Es tema familiar, de ver el pasado, hemos pasado por muchas cosas. Es un tema que no hemos tocado, somos amigos nuevamente, habíamos perdido esa comunicación, estamos bien, mi hija es lo que más lo goza”, agregó.

