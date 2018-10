Andrea San Martín y su tierno mensaje a sus dos hijas: "Seremos 3 princesas construyendo nuestro propio castillo"

Andrea San Martín compartió una tierna fotografía al lado de sus hijas Mäia y Lara en Instagram, acompañándola con un extenso texto sobre su aventura como madre desde la llegada de cada una de ellas.



Tras dar a luz a su segunda hija, Andrea San Martín reflexionó en su publicación en Instagram sobre cada momento en el que supo que sería mamá: “Deben saber que mamá nunca tuvo un plan”.

En el extenso texto que acompaña el retrato de Maïa, Lara y Andrea San Martín, la modelo señala que tenía sueños distintos a los usuales y que incluso abandonó su carrera y trabajo para ir en busca de ellos, pese a las críticas y poco apoyo que recibió.

Asimismo, Andrea San Martín confirmó en Instagram que su segundo embarazo la tomó por sorpresa cuando sentía que estaba en uno de ‘sus mejores momentos’ laborales y aunque lloró, se dio cuenta que pese a la dificultad su amor era más fuerte. “¿Sabes qué? Te amaba con una fuerza indescriptible y cuando te tuve en mis brazos empecé a entender lo que realmente significaba el amor”.

Finalmente, Andrea San Martín dejó un mensaje lleno de amor y orgullo a sus dos pequeñas, quienes sin duda alguna se han convertido en la razón y motivo de su vida y por las que luchará en cada momento para verlas felices. “Amores de mi vida, mamá nunca fue ni será perfecta (…) Ustedes llegaron en momentos inesperados, pero en ambas ocasiones replantearon mi vida y la hicieron tal cual soy yo... Sepan siempre que son mi corazón, mi todo y a diferencia de muchos hoy me siento completa, porque ya no soñaré sola, ahora seremos 3 princesas construyendo nuestro propio castillo (…) Yo no quiero nada más para ustedes que sean felices con lo que quieran, que sean tan fuertes que nadie los distraiga, que jamás le teman al qué dirán porque al final... yo las amaré igual”, expresó la modelo en Instagram.

La publicación de Andrea San Martín ha conmovido a más de uno de sus seguidores de Instagram, quienes han aplaudido las dulces palabras de la modelo y han señalado que es una ‘súper mamá’.