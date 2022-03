Este jueves la señora Alicia, madre de Juan Víctor Sánchez, reveló un audio en el que Andrea San Martín aseguraba que fumaba marihuana para sentirse tranquila. Al respecto, el joven reveló que su progenitora sabía muchas intimidades de su expareja y madre de su hija.

En diálogo con Magaly TV: La Firme, Juan Víctor detalló que su mamá tenía conocimiento de dicho material, el cual utilizó como prueba para acusar de que tanto Andrea San Martín como Sebastián Lizarzaburu son consumidores de marihuana.

“Mi mamá sabía todas las intimidades de ella. Mi mamá ha revisado la conversación hace dos meses, esas pruebas no estan remitidas en Fiscalía”, aseguró inicialmente.

Juan Víctor sobre audio en el que Andrea admite que fuma: "Mi mamá sabía todas las intimidades de ella"

Luego de ello, Juan Víctor reconoció que su progenitora no debía de haberse metido en esta situación ya que solo le compete a Andrea y a él. Sin embargo, reveló que ella no los había publicado anteriormente porque fue ‘coaccionado’ por su expareja. “Mi mamá se ha visto manipulada por Andrea”, agregó.

El polémico audio

Alicia Díaz, madre de Juan Víctor, compartió este jueves unas conversaciones que sostuvo con Andrea ya hace un tiempo, con los cuales buscaba dar a entender que ella consumía marihuana.

“Jajaja, escúchame. ¡Ay! En verdad toda mi tarde me la he pasado como que ¡fresh! y he descubierto que tengo que fumar para poder estar tranquila, o sea, en verdad”, se le escucha a Andrea.

