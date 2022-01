La exchica reality Andrea San Martín contó en Instagram que le hackearon su Facebook y su correo electrónico durante las fiestas navideñas. Según su parecer, alguien estaría intentando dañarla y asegura que habrían “invertido bien” para afectar su trabajo.

“Quería comentarles que mi Facebook fue hackeado, no les comenté antes porque pasó en distintas ocasiones, estas personas están queriendo hacerlo una tras otra vez, me imagino que deben estar invirtiendo bien para poder dañarme ”, señaló.

La influencer explicó que, el 24 de diciembre, la reportaron como fallecida para quitarle su Facebook, por lo que buscó recuperar su cuenta siguiendo todos los pasos para ello.

Andrea San Martín perdió su Facebook en Navidad. Foto: Captura

“Ese día cambiaron mi cuenta personal, mi correo, absolutamente todo, se metieron a chismear absolutamente todo, y luego de eso esperaron otra fecha festiva (…) esperaron al 31 de diciembre para poder, me imagino, malograr la fecha o lo que sea, pero me va y me viene”, enfatizó.

Andrea San Martín envía mensaje a su hacker

A pesar que podía denunciar el hecho, la misma Andrea explicó que “siente la mala vibra” y prefiere no hacer nada. “Sea quien sea, o no tiene nada que hacer o tiene mucha envidia o quiere algo, pero la cosa es que no tiene escrúpulos”, agregó.

Finalmente, le envió un mensaje a su hacker: “Para cerrar el tema, le envío un saludo porque estoy segura lo va a ver la persona que me ha hackeado porque me stalkea todos los días, estoy segurísima, espero que haya pasado una linda Navidad y un feliz Año Nuevo pensando en mí”.

