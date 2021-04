Andrea San Martín hizo caso omiso a las polémicas declaraciones que hiciera el padre de su hija menor, Juan Víctor Sánchez, quien se mostró muy incómodo por los constantes viajes de la exchica reality con Sebastián Lizarzaburu.

Juan Víctor indicó en el programa ‘Amor y fuego’ que siente que pasa poco tiempo con la menor después de los constantes viajes que ha hecho con la ojiverde y el exguerrero.

Al respecto y tras las fuertes declaraciones, Andrea San Martín decidió no pronunciarse e ignorar lo dicho por Juan Víctor. La mamá por partida doble usó sus redes sociales para compartir su molestia por la falla del cargador de su celular.

Andrea San Martín parece que prefiere solucionar sus problemas en interno y no exponer más la relación que mantiene con los padres de sus hijas.

Juan Víctor Sánchez , el papá de la segunda hija de Andrea San Martín , mostró incomodidad por los constantes viajes de la exchica reality con el ‘Hombre Roca’, pues su pequeña también los acompaña y él indica que “no hay necesidad de que ella viaje”. Además se refirió al régimen de visitas que él tiene y no le permite pasar mucho tiempo con la niña.

En la entrevista con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Juan Víctor dio a entender que Andrea San Martín le habría pedido que no publique mensajes en relación a la pareja y es por ello de las indirectas que se han visto en las últimas semanas en sus redes sociales.

“No tengo nada que ocultar, ella me pide que evite postear ciertas cosas. Se dieron ciertos viajes que tuvieron, todo chévere pero no entiendo que hace mi hija ahí”, dijo Sánchez.

