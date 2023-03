Andrea San Martín expresó su frustración y enfado hacia sus seguidores en las redes sociales. Este incómodo momento ocurrió durante una transmisión en vivo a través de Instagram.

La ojiverde mostró su lado más negativo y arremetió en contra de su audiencia. Incluso, uno de los usuarios se animó a comentar que el motivo de su enojo: “Terminó con el chibolo de seguro”.

Este comentario fue una clara referencia a su ‘saliente’, quien trabaja en la producción de ‘Esto es guerra’, de nombre Francesco Méndez. “Ay, no, ya no empiecen a inventar por favor. No metas hombre acá en mi vida personal” , respondió San Martín.

Andrea San Martín insulta a sus seguidores

Francesco se conectó al live y le preguntó: “¿Estás estresada?” , a lo que la exmodelo respondió: “Son más cosas que estrés, Francesco, son más cosas que estrés”.

En otro momento de la transmisión, la expareja de Sebastián Lizarzaburu dio detalles sobre su lucha contra el estrés, admitiendo que aunque intenta manejarlo, lo padece en gran medida.

“No puedo tener demasiado estrés, por eso a veces no todo el mundo me entiende. A nivel médico, yo no puedo tener mucho estrés, porque en mi familia arrastran estos problemas”.

Cuando le preguntaron acerca de su perrita Valentina, la cual no aparece con tanta frecuencia en sus videos como solía hacerlo, Andrea San Martín mostró su enfado y frustración. Su acompañante leyó la pregunta hecha por los usuarios, lo que provocó que la modelo explotara.

“Me llega al cu... ¿por qué lees la estupidez que están poniendo? No leas, haz de cuenta que nunca escribieron esa huev**. Son los atacados, los traumados, parece que los han abandonado una vez en su vida, parece que tienen ese trauma y andan jodiendo la vida”.

Andrea San Martín insulta a sus seguidores. Video: Willax

