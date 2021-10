Juan Víctor furioso: Andrea San Martín le cortó el cabello a su hija y él no se enteró

A través de su cuenta de Instagram, Juan Víctor Sánchez expresó su desacuerdo con la decisión de Andrea San Martín de cortarle el cabello a su hija, por primera vez, además de llevarla al pediatra para una consulta.

Juan Víctor indicó que no estaba enterado de que su pequeña hija iba a ser sometida a un cambio de look, tal cual lo expuso Andrea San Martín en sus redes sociales.

En el video, Andrea San Martín cuenta el antes y después del corte de su hija mostrando, además, detalles de cómo fue el proceso a través de sus plataformas.

Juan Víctor furioso: Andrea San Martín le cortó el cabello a su hija (Video: Willax TV)

JUAN VICTOR EN DESACUERDO CON ANDREA

Al respecto, Juan Victor indicó que no estaba de acuerdo con las acciones de Andrea San Martín. Todo indica que los usuarios fueron a preguntarle su opinión y él no se guardó nadita.

“Gente, porfa, no insistan. Yo no tenía conocimiento del corte de cabello de mi hija. Si hubiera sido mi decisión, no me parecía adecuado, no era momento de hacerlo”, escribió.

SEBASTIÁN LA DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Sebastián Lizarzaburu también rompió su silencio en entrevista con ‘La banda del chino’ e hizo un mea culpa sobre su relación con Andrea San Martín. El hombre roca asumió que en el pasado tuvieron problemas, pero indicó que ahora eso ha quedado en el olvido pues han aprendido juntos.

“Son etapas que ya superamos y estamos superbién como familia. Estas personas que opinan detrás de una cámara o de un celular, lo poco que puedan ver, realmente no te conocen”, indicó Sebastián Lizarzaburu.

Por otro lado, Sebastián Lizarzaburu indicó que, al igual que Andrea San Martín, ha perdonado y ha sanado los problemas que tuvieron en el pasado.