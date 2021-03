Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram que mucho indican sería una fuerte indirecta para la empresaria que ahora está de viaje junto a Sebastián Lizarzaburu.

Hace unos días, Juan Víctor publicó un mensaje similar que muchos indican será una indirecta. Ahora, el piloto vuelve a postear una imagen que ha causado polémica en sus redes sociales y entre los seguidores de la exguerrera.

Resulta que el mensaje que compartió Juan Víctor hace referencia al inicio de una relación cuando todo es felicidad y también muestra el final de algunos romances, cuando hay problemas y terminan en los tribunales. ¿Será indirecta para Andrea San Martín?

Andrea San Martín: Juan Víctor publica otra polémica indirecta tras su viaje con Sebastián Lizarzaburu

¿JUAN VICTOR ESTÁ MOLESTO?

Andrea San Martín se encuentra en Ica junto a sus dos hijas y Sebastián Lizarzaburu. La influencer y el entrenador físico comparten con sus seguidores de Instagram videos sobre el viaje que realizaron. Sin embargo, no todos estarían contentos con la excursión.

Así lo deja entrever el periodista Samuel Suárez, quien administra la cuenta de Instagram “Instarándula”. En la mencionada red social, el comunicador compartió una imagen que publicó Juan Víctor Sánchez, padre de la segunda hija de Andrea San Martín, Lara.

“Si de corazón no te salen las cosas... Si por naturalidad no te sale el cariño hacia alguien... No fuerces, se ve peor”, es el mensaje que compartió Juan Víctor Sánchez en su cuenta de Instagram. Un día después, Andrea San Martín y Sebastián viajaron a Ica.

Andrea San Martín y Juan Víctor Sánchez empezaron una relación en 2017 y la dieron por terminada en 2018 con el nacimiento de Lara. Ambos mantienen una buena relación por el bien de su hija. Por esa misma razón sorprende que el joven publique ese mensaje tras el viaje que de la influencer junto a Sebastián Lizarzaburu.