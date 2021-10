QUÉ FUERTE. Juan Víctor Sánchez, padre de la última hija de Andrea San Martín, arremetió con todo contra las personas que lo critican por la reciente denuncia de la ojiverde, quien lo acusa de violencia psicológica.

A través de sus historias de Instagram, publicó un extenso mensaje dedicado a los fans de la actual pareja de Sebastián Lizarzaburu. “Si eres de esa clase de persona y estás aquí para satisfacer tu morbo... puedes bloquearme por favor. Mucha gente por aquí solo se dedica a hablar hueva... y media sin saber todo lo que hay detrás...”, indicó el expiloto.

Juan Víctor manda fuerte mensaje a fans de Andrea San Martín

Asimismo, reconoció que aunque en un primer momento habló del tema de su ex y su hijita públicamente, ahora prefiere no exponerlo ‘para no echar más leña al fuego. “Pero ya que se ha iniciado un proceso legal, cuando culmine toda esa fanaticada confundida quizá abra los ojos”, aseguró Juan Víctor Sánchez.

SEBASTIÁN LE MANDA MENSAJE A JUAN VÍCTOR

Hace unas semanas, Juan Víctor Sánchez arremetió contra Sebastián Lizarzaburu por estar exponiendo a su pequeña en las redes sociales, sobre todo compartiendo videos donde sale bañándola. Tras este conflicto, el popular ‘hombre roca’ salió al frente para aclarar el tema, ¿qué dijo?

“Si él quiere comentar acerca de mí sobre ciertas cosas que le contaron, perfecto, no hay ningún problema, pero yo no puedo opinar de él porque realmente no lo conozco, no sé qué hace por la vida, si sea bueno o malo”, resaltó en declaraciones para Amor y Fuego.

Respecto al trato que tiene con la pequeña Lara, hija de Juan Víctor, el ‘hombre roca’ remarcó que existe la madurez y la capacidad de saber con quién Andrea San Martín relaciona a sus hijas, dejando en claro que si se las encarga a él es porque confía netamente.

“Si volteas el tema, Andrea también tiene que estar pendiente con quien para Juan Víctor, a qué se dedica y creo yo que hay la suficiente confianza para saber con quién relaciona el padre a su hija”, sostuvo.

Además, recalcó que ahora Lara es parte de su familia y al ser hermana menor de su hija Maia no hace diferencias.

“Si bien Lara no es hija, ella es la hermana de mi hija y vive conmigo, entonces es parte de mi familia y de mi hogar, no la voy a desatender, yo juego con ella, le preparo el desayuno, la llevo al baño, todo eso. Me consideraría una mala persona tratar a Lara distinto que a Maia y que ella sienta justamente que hay una especie de preferencia con la hermana”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

Lesly Reyna se amistó con su novio transgénero: Se muestran románticos tras cancelar su ‘matri’

Karla defiende a Melissa Klug: “Son machistas, te juzgan por tener hijos de diferentes padres”

Paula Arias manda tremendo misil ¿a Magaly? y Ethel y Janet se suman: “Hasta comunicado sacaron y perdonaron”