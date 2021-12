LO LOGRÓ. Tras el enfrentamiento con Andrea San Martín, Juan Víctor Sánchez confirmó que vio esta mañana a su pequeña hija Larita después de un largo mes de insistencia. El piloto se conmovió al revivir el momento junto a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Juan Víctor aseguró que su abogado se comunicó con el abogado de la ‘ojiverde’ y fue él quien le dio el visto bueno para que ingrese al departamento, donde también se encontraba Sebastián Lizarzaburu.

Según dijo, Andrea ha ingresado una demanda por variación de régimen de visitas, pero eso no significa que no pueda ver a la pequeña.

“La extrañaba bastante a mi hija, pensé que no la iba a ver, la apachurré luego me llevaron al cuarto de juegos y ahí he estado todo el rato, con la cámara de seguridad arriba”, contó Juan Víctor los detalles del encuentro con Larita.

JUAN VÍCTOR VIO DISTINTA A SU HIJA

Al recordar el encuentro con su hija, Juan Víctor Sánchez sostuvo que mientras jugaba con su pequeña, Andrea San Martín estaba parada mirándolos.

“No hablé con ella porque no quiero exponerme a romper esas medidas de protección que tiene”, señaló. Sin embargo, admitió que vio de una manera diferente a su hija y dejó entrever que sería por el tiempo de ausencia. “Después de un mes de no estar con ella, siento a mi hija distinta, no la siento con la naturalidad de antes”, agregó.

Además, contó que cuando estaba al interior del departamento hizo una videollamada con su madre, novia e hijo para que vean a Lara. Recalcó también que, pese a que no le pusieron horarios, decidió quedarse dos horas en el lugar.

Andrea San Martín le abrió las puertas de su casa a Juan Víctor Sánchez para que pueda ver a su pequeña hija, luego de las denuncias por maltrato infantil que interpuso contra la ‘ojiverde’.