Andrea San Martín contó que tiene una relación cordial con el padre del bebé que está esperando, Juan Víctor, a quien ‘nunca amó’.



“No estoy enamorada, lo quiero bastante y tengo una conexión muy especial con él, porque a diferencia de mi relación anterior (con Sebastián Lizarzaburu), él (Juan Víctor) me dio tranquilidad, apoyo y estabilidad. Nunca nos dijimos: ‘Yo te amo’, porque no tenía sentido, acabábamos de salir de una relación y teníamos dos meses saliendo”, refirió Andrea San Martín.



Hay que mencionar que la separación de Andrea San Martín y Juan Víctor provocó un gran alboroto en las redes sociales. No fueron pocos los que dispararon sus críticas contra los involucrados.



"Hoy debo decirle a todos que no sólo voy a ser mamá sino que por decisión propia voy a ser mamá soltera, porque sí señores, hoy en día una mujer también decide sobre el tema. "Ya te dejaron" se leía en muchos comentarios... ¿qué pasa con esta sociedad? ¿Es que acaso les sorprende que una MUJER tome una decisión cómo ésta?" , colocó Andrea San Martín en Instagram, explicando el asunto.