ERA CIERTO. Andrea San Martín reveló el último martes 21 de diciembre en el programa de Magaly Medina que tenía temor que Juan Víctor Sánchez se lleve a su hija a Estados Unidos porque estaba pensando solicitar la residencia. Esto fue confirmado por el mismo piloto, quien en ‘Amor y Fuego’ dio detalles del suceso.

Según reveló Juan Víctor a Rodrigo González y Gigi Mitre, en el pasado él sí le propuso a Andrea San Martín obtener la residencia de su pequeña hija Larita para beneficio de ambos como padres.

“Yo le especifiqué que no me la iba a llevar, sino que era un plan B tanto para mí como para ella porque si mi hija obtiene la residencia, ella tiene la facilidad de tener la residencia, ella, su pareja y la menor”, dijo sorprendiendo a los conductores de televisión.

Inmediatamente, el popular ‘peluchín’ recalcó que esta propuesta encendería las alarmas de cualquier madre de familia. Sin embargo, Juan Víctor volvió a responder.

Juan Víctor habla sobre intención de irse a Estados Unidos con la hija que tiene con Andrea San Martín.

“Yo no puedo sacar a mi hija del país sin su autorización y no lo haría. No estoy al 100% seguro sobre eso (si puede sacar del país ya teniendo la residencia)”, remarcó.

¿ANDREA SAN MARTÍN TAMBIÉN PENSABA LLEVARSE A SU HIJA?

Segundos después, Juan Víctor Sánchez precisó también que la ‘ojiverde’ estaba pensando en el pasado llevarse a sus dos hijas a vivir a Estados Unidos, esto por encima de Sebastián Lizarzaburu, uno de los padres de la menor.

“Ella quiso hacer esto antes a mis espaldas, ella no quería obtener la residencia, quería llevarse a su hija mayor y a mi hija a mis espaldas, quería llevársela a Estados Unidos. Quería que el papá de su hija le firme el permiso que se iba de viaje y nunca volver”, sentenció.

