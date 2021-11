OTRA MÁS. Como es de costumbre, Juan Víctor Sánchez hizo otra denuncia pública a través de sus redes sociales. Esta vez, arremetió contra Andrea San Martín, la madre de su hija Lara, por solicitarle que se haga una prueba de coronavirus para ver a su pequeña.

Mediante su Instagram, el tripulante de cabina denunció que la modelo le está exigiendo que se haga una prueba para descartar si tiene coronavirus, pues el día anterior estuvo en un restobar.

“Hoy fui por mi gorda por cuarta vez de acuerdo al régimen, a pesar que el régimen dice “con externamiento”, acepté ingresar y estar bajo las cámaras de vigilancia con mascarilla y encerrado, sin embargo, ahora se me solicita una prueba Covid-19 ya que ayer estuve en un restobar”, arremetió.

Según mencionó Juan Víctor, la balanza no sería justa para ambas partes, ya que recientemente Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu regresaron de Estados Unidos y pudieron ver inmediatamente a su hija, pero a él sí le piden una prueba.

“Ahora, qué conveniente, regresar de viaje internacional y poder verla al día siguiente, sin objeción de nadie, en más de una oportunidad... Qué conveniente, la balanza se sigue inclinando hacia un lado”, sentenció.

JUAN VÍCTOR DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR

Sigue el conflicto con Andrea San Martín. Esta vez el padre de la segunda hija de la ojiverde volvió a denunciarla por violencia familiar, argumentando que ejerce maltrato psicológico contra él y su menor hija por no permitirle verla los días que le toca según el régimen de visitas.

“Según el régimen de visitas firmado el año pasado, el 18 de noviembre, me correspondía estar con mi hija el miércoles y jueves de la semana pasada, este martes, por hoy, y el próximo viernes, para pasar el fin de semana con ella... lamentablemente no tengo contacto con la mamá de mi hija, no me responde los mensajes de WhatsApp ni las llamadas. No tengo idea de dónde está mi hija, no sé nada de ella”, dijo Juan Víctor en declaraciones para el programa de Rodrigo González.